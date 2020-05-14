وزير الثقافة والإعلام ينعي البروفيسور الطيب زين العابدين





ينعي الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام بمزيد من الحزن والأسى البروفيسور الطيب زين العابدين الكاتب والمفكر واستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم.

قدم البروفيسور الطيب زين العابدين مساهمات عالية القيمة في المجال الأكاديمي وفي الحياة العامة، وعاش مؤمنا وملتزما بالقيم الإنسانية و الوطنية العليا ومنافحا عن الديمقراطية والحريات العامة، وصادحا بالحق كما يراه دون خوف أو وجل.

رحمه الله وأحسن إليه وجعله مع الصديقين والشهداء .

سونا

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