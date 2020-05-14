محمد خليفة يستنكر صمت وزارة الصحة: وفاة ثلاثين حالة في يوم واحد بالخرطوم بسبب كومة سكري





قال الناشط محمد خليفة الشهير، أحد أبرز النشطاء السياسيين من داعمي الحرية والتغيير، الذي تعرض للإعتقالات في مناهضة النظام السابق (في صمت وزارة الصحة، حالات وفاة كبار السن بكل ولايات السودان، أصبحت كثيرة ومتزايدة!!).

وفي تحول كبير في الحديث جهراً عن فشل وزير الصحة السوداني، كتب محمد خلفة بحسب ما نقل عنه محرر النيلين (يوم الخميس الذي تم حصره بولاية الخرطوم، اكثر من ثلاثين حالة وفاة بسبب كومة سكري لكبار السن مع عدم وجود مشافي شغالة، الناس البموتو بأمراض عادية، بسبب إغلاق المستشفيات، أكتر من الناس البتموت بالكورونا).

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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