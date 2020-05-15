السودان يعلن إعادة أغلبية جنوده من اليمن





أعلن وزير الدولة بالخارجية السودانية، عمر قمر الدين، أن الحكومة الانتقالية بالسودان نجحت في إعادة غالبية الجنود السودانيين الذين تم إرسالهم للحرب في اليمن.

ولفت الوزير إلى أن هناك مجموعة صغيرة من الجنود متبقية تأمل الخرطوم في إعادتها وإغلاق الملف.

وقال قمر الدين، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إن الحكومة الانتقالية لم تسمح على الإطلاق بإرسال ولو جندي واحد ليعمل خارج البلاد في أي منطقة أخرى.

واضاف “نحن نتعامل مع ملف اليمن كواحدة من إشكالات ورثناها من النظام البائد ونحن نتعامل معاها كإحدى الأشياء التي يجب إنهاؤها، وقد نجحنا في إعادة أغلبية الجنود السودانيين من اليمن وتبقت مجموعة صغيرة نأمل عودتها وقفل هذا الملف”.

الخرطوم- سبوتنيك

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