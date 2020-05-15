الحرية والتغيير بكوستي تحذر من مخطط العنف للنظام البائد





حذرت تنسيقية قوى الحرية والتغيير ولاية النيل الأبيض من مغبة الإنقياد وراء المخطط الذي تقوده عناصر النظام البائد بجر الشارع لحالة عنف وعنف مضاد .

وطالبت التنسيقية في بيان لها على خلفية أحداث عنف بمدينة كوستي بين لجان المقاومة وعناصر من النظام البائد الذين اكتشفت لجان المقاومة بالولاية إجتماعاً لهم في منزل المواطن عبد القادر الخير أحد عناصر النظام البائد بحي الأندلس طالبت لجان المقاومة وجماهير الولاية باتباع الخطوات القانونية في تعرية كل خط يقود لحالة عنف، مشيرة إلى أن المستهدف الأول هو ثورة ديسمبر المجيدة وإعاقة عمل تفكيك نظام الإنقاذ البائد وتصفية آثارهم في ظل دولة القانون.

ولم تنفِ التنسيقية وجود إصابات وسط الثوار الذين كشفوا موقع الاجتماع، مؤكدة عدم وقوفها مكتوفة الأيدي أمام المحاولات التي وصفتها بالعابثة والبائسة من قبل عناصر النظام المحلول، مشددة على أن الثورة محروسة بإرادة جماهير الشعب السوداني ووعي لجان المقاومة اليقظة والمصادمة.

سونا

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