الخارجية: البلاد لاتزال بقائمة الارهاب





نفت وزارة الخارجية ما تمَّ تداوله عبر الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي بشأن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبحسب بيان للناطق باسم الوزارة فأن القائمة المتداولة ما هي إلا قائمة الدول غير المتعاونة في مكافحة الإرهاب والتي اٌزيل اسم السودان منها بواسطة الولايات المتحدة منذ عام ٢٠٠٣م.

ونوه البيان إلى أن هذا التصنيف يُعنى بالوفاء بمطلوبات المادة ٤٠(أ) من قانون التحكم في صادارت السلاح لعام ١٩٧٦م والذي يطلب من وزارة الخارجية الامريكية إخطار الكونغرس سنوياً بأسماء الدول التي لا تتعاون مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب بحيث يتم فرض عقوبات عليها تتعلق بمنع مبيعات السلاح والمعدات الدفاعية الأمريكية لها.

وأكدت الخارجية أن القائمة المذكورة لا تمت بصلة مباشرة لقائمة الدول الراعية للإرهاب، التي ما زالت الخارجية تتابع ملفها باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية.

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