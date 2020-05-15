ضبط مخزن لإعادة تعبئة السكر والدقيق المدعوم ببورتسودان





تمكنت الشرطة الأمنية ولاية البحر الاحمر من ضبط مخزن لإعادة تعبئة السكر والدقيق المدعوم، وكميات من الملابس المستعملة، على خلفية معلومات توفرت لادارة الشرطة الأمنية، بوجود منزل باحد احياء مدينة بورتسودان يتم فيه تخزين كميات من السكر والدقيق المدعوم واعادة تعبئته بصورة غير قانونية وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس لإعادة طرحه في الأسواق، وفورا تحرك فريق ميداني بقيادة ضابط إلى الموقع، واسفر التفتيش عن ضبط

51 جوال دقيق 50 كيلو

بجانب 15 جوال دقيق 25 كيلو

28 جوال سكر 50 كيلو، إضافة إلى جوالين سماد، و358 جوال دقيق فارغ 50 كيلو، و2000 جوال سكر فارغ 5 كيلو، كما تم العثور على (44) طرد ملابس مستعملة.

وكشفت عملية التفتيش انه يتم تخزين السكر والدقيق المدعوم زنة 50 كيلو، وإعادة تعبئته في اكياس زنة 5 كيلو توطئة لطرحه في الاسواق في ظل الشح الذي تمر به السلع، وتم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة (172) أمر ولائي بالقسم الاوسط بورتسودان. واقتياد المتهم في ضبطية الملابس المستعملة إلى إدارة مكافحة التهريب ولاية البحر الأحمر، وتدوين بلاغ في مواجهته تحت المادتين (199/198) من قانون الجمارك.

السوداني

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