وجدي صالح : لجنة إزالةالتمكين تواصل أعمالها بروح الفريق الواحد





تواصل اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وازالة التمكين واسترداد الاموال العامة عملها الدؤوب بروح الفريق لإتمام المهام الموكلة لها،سندها في ذلك ثقة الشعب السوداني ودعمه وإسناده.

وقال الاستاذ وجدي صالح عضو اللجنة في صفحته علي فيسبوك انه ” بالرغم من الظروف الصحية التي تمر بها بلادنا جراء جائحة كورونا وحالة الإغلاق التام لمؤسسات الدولة ،الإ اننا لم نألوا جهدآ في مواصلة عمل اللجنة ونعدكم بأننا ماضون في عملنا ليل نهار وفي الايام القادمة سنطل عليكم كما عودناكم بتقرير عن أعمال اللجنة وقراراتها ونعدكم بأن لانخيب ظنكم وان نكون اوفياء لدماء شهداءنا وان نعمل على تفكيك نظام الثلاثين من يونيو البائد وواجهاته الاقتصادية والسياسية واسترداد الاموال المنهوبة من قبل عصابته وردها للخزينة العامة “.

وقدم وجدي التحية الحارة للمجموعة النيرة التي تعمل ليل نهار داخل اللجنة ولاتظهر في أجهزة الإعلام مؤكدا بانهم يقومون بعمل كبير بايمان وصدق الثورة وأهدافها

سونا

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