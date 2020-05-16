البعث السوداني: (قحت) في مفترق طرق والأزمة ستبلغ ذروتها الساعات القادمة





قال المهندس محمد وداعة القيادي بالحرية والتغيير والناطق باسم حزب البعث السوداني لـ(الجريدة) إن المجلس المركزي للحرية والتغيير يعيش أزمة حقيقية بعد قرار حزب الامة تجميد نشاط ممثليه في هياكل (قحت) و لجانها، وأضاف جاءت التغييرات الاخيرة في المراكز القيادية لتجمع المهنيين خاصة في المجلس المركزي لتضعه في مفترق طرق بعد فشل المحاولات المتكررة من قيادات التحالف لاثناء حزب الامة عن قراره بتجميد نشاطه.

وتوقع وداعة أن تبلغ الازمة ذروتها خلال الساعات القادمة باعلان قوى اخرى تجميد نشاطها الى ان يتم تصحيح مسار الحرية و التغيير واعادة هيكلتها واستئصال الظواهر السالبة من (شللية ومطابخ ومحاصصة) و فك اسر الحرية والتغيير من سيطرة مجموعة صغيرة اضاعت معالم العملية السياسية وفشلت في تقديم اي حلول للمشاكل التي تعصف بالبلاد .

صحيفة الجريدة

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