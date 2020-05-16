رئيس المريخ السابق: النادي لم يدخله قرش واحد من مال حرام





وجه الرئيس السابق لنادي المريخ جمال الوالي، رسالة الى جماهير الفريق نقلها الصحفي أمير سيد أحمد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وجاء في رسالة الوالي: (أقسم بالله العظيم لم يدخل على نادي المريخ أي مال حرام و لو كان قرشاً واحداً.. و ما وجدته من دعم الحكومة لم يكن أكثر من الدعومات التي كانت توزع لناديي القمة الهلال والمريخ.. ولجنة التفكيك الآن تعمل وتقلب في الملفات.. إذا وجدت بخلاف ما قلته لكم، حينها حاسبوني..

قبلت التكليف الإداري بنادي المريخ حباً فيه وصرفت عليه فقط لإسعاد المريخاب لأسعد معهم).

صحيفةالصيحة

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