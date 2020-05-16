رئيس المريخ السابق: النادي لم يدخله قرش واحد من مال حرام

وجه الرئيس السابق لنادي المريخ جمال الوالي، رسالة الى جماهير الفريق نقلها الصحفي أمير سيد أحمد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).
وجاء في رسالة الوالي: (أقسم بالله العظيم لم يدخل على نادي المريخ أي مال حرام و لو كان قرشاً واحداً.. و ما وجدته من دعم الحكومة لم يكن أكثر من الدعومات التي كانت توزع لناديي القمة الهلال والمريخ.. ولجنة التفكيك الآن تعمل وتقلب في الملفات.. إذا وجدت بخلاف ما قلته لكم، حينها حاسبوني..
قبلت التكليف الإداري بنادي المريخ حباً فيه وصرفت عليه فقط لإسعاد المريخاب لأسعد معهم).
صحيفةالصيحة
تعليقات فيسبوك
1 تعليق
كلهم حراميه جمال وبتاع الهلال الكاردينال
واتحاد الكرة والشؤون الدينيه وديوان الزكاة ولجنة الحج وكل القوات النظامية ثلاثون عاما والحركة الاسلاميه تسرق وتنهب وتشتري في ضعفاء النفوس الا من رحم ربي الان فقط وبعد زوال النظام بدا الجميع يحلف بحلال ماله بعد ان كان يتحلل منه بوجود هيئة كبار السفهاء لعنة الله عليهم جميعا في هذا الشهر المبارك