اعلان تكوين لجان العزة وانتشارها في كافة أنحاء البلاد حماية لعزة أهل السودان وصوناً لكرامتهم





*بسم الله الرحمن الرحيم*

*لجان العزة*

بيان تأسيسي

يتابع *الشعب السوداني الكريم* الانفلات الأمني المريع والتعدي على ممتلكات المواطنين وإزهاق أرواحهم وكان أخرها *قتل حافظ للقرآن الكريم* لمجرد إختلافه معهم .

*وأمتد التطاول وإنتهاك حرمات بيوت المواطنين حيث أظهرت الفيديوهات عدد من المتفلتين إعتدو على مواطنين وقاموا بتهشيم سيارتهم دون مبرر، وغيرها من التصرفات الغير مسؤولة والمتكررة في كافة أنحاء البلاد موفضين أنفسهم بتنفيذ القانون على المواطنين وفقاً قوانينهم الخاصة دون مسوغ أخلاقي أو قانوني .

وعليه كونا نحن المواطنين *لجان العزة* لتنتشر في كافة أنحاء البلاد حماية لعزة أهل السودان وصوناً لكرامتهم ، ولتتصدى لكل من تسول له نفسه إذالال المواطنين لمجرد إختلافهم معهم في الفكر أو العقيدة أو المعتقد .

وندعوا كافة *الشعب السوداني الكريم* للتطوع في هذه اللجان حماية للبلاد والعباد من كياد الخائنين والمعتدين .

السبت ١٦ مايو ٢٠٢٠م

الخرطوم

التوم عمر النور

*الناطق الرسمي باسم لجان العزة*

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