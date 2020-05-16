وكيل أول وزارة الإعلام: النظام السابق وأدواته يستخدمون العنف لإجهاض الثورة وقيمها





ثمن وكيل أول وزارة الثقافة والإعلام الأستاذ رشيد سعيد يعقوب الجهود المبذولة من قبل وزارة الصحة بالمركز والولايات تجاه جائحة كورونا داعياً إلى الإلتزام بموجهات الوزارة بالإلتزام بالبقاء بالبيوت وممارسة الحجر المنزلي لا سيما في ظل الإنتشار المتسارع لهذا الوباء مع إنتظار توجيهات لجنة الطوارئ الصحية العليا في اليومين القادمين بشأن تطورات الأوضاع الصحية بالبلاد.

جاء ذلك لدي مشاركته في المنصة الموحدة لسودان بدون كورونا، وقال يعقوب إن الثورة من أعظم أهدافها سلميتها رافضاً العنف بجميع أشكاله مبيناً أن الثورة إنتصرت لما كانت السلمية شعارها وهذه السلمية هي سلاح البناء لوطن حر وآمن ومتطور، لافتاً الإنتباه إلى أن النظام السابق وأدواته يستخدمون العنف لإجهاض الثورة وقيمها منوهاً الثوار إلي تفويت الفرصة على كل متربص بالثورة حتى تحقق أهدافها ببناء سودان يسع الجميع وينعم أهله بكل خير .

الخرطوم 16-5-2020 (سونا)

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