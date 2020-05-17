“ذو النون” في أول ظهور له بعد الاعتداء يعتذر لأهل سنار





قال الناشط السياسي عثمان ذو النون في أول ظهور له بعد الاعتداء عليه بمدينة سنار، بانه قد تعرض لاعتداء بعد كسر باب الغرفة في مقر اقامته باستراحة خلال قيادته مبادرة لتوزيع معقمات وأدوات وقائية ضد كورونا بدأت بالخرطوم مروراً بمدني ثم سنار.

واقر “ذو النون” بخروجه مع مرافقيه من المدينة تحت حراسة من قوات الجيش والشرطة، بعد الهجوم الذي تعرض إليه، شاكراً اهل سنار ومعتذرا لهم.

مطمئناً الجميع على صحته رغم تعرضه لكسر في إحدى ضلعه، يتناول الآن مسكنات كثيفة لتخفيف الألم، مذكرا بقول الله تعالى: (لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۖ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ).

صحيفة السوداني

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