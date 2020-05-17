القوات المسلحة تصدر بياناً حول وفاة شخصين بإطلاق نار من إحدى نقاط الارتكاز بالخرطوم





أصدر اللجيش السوداني فجر الأحد بياناً حول وفاة شخصين مساء السبت بإطلاق نار من إحدى نقاط الارتكاز بالخرطوم حصلت كوش نيوز على نسخة منه.

البيان الممهور باسم عميد د ركن عامر محمد الحسن الناطق الرسمى للقوات المسلحة (نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، اطلق فرد طلقات نارية ادت لاصابة من كان بالركشة والذين تم اسعافهم للمستشفى وفاضت أرواحهم لله عز وجل).

وأضاف عمر (الأخطاء القانونية ينال مرتكبوها مهما كانوا العقاب ولا كبير على القانون، وتتاسف القوات المسلحة لوقوع هذا الحادث الأليم وذهاب أرواح المذكورين وتترحم عليهم وتعزى ذويهم فى مصابهم، وتأكد على أنه تم التحفظ على الفرد و فتح بلاغ بالحادثة).

نص بيان الجيش كاملاً

(المواطنون الكرام

فى إطار الانتشار لقواتنا حسب خطة التأمين بولاية الخرطوم عبرت ركشة مسرعة بدون توقف نقطة ارتكاز قواتنا فى تقاطع منطقة ابو حمامة مع لفة القوز وذلك فى تمام الساعة التاسعة مساء وكان بداخلها السائق ومواطن اخر .

نتيجة لعدم الانصياع لتعليمات التوقف، اطلق فرد طلقات نارية ادت لاصابة من كان بالركشة والذين تم اسعافهم للمستشفى وفاضت أرواحهم لله عز وجل.

المواطنون الأعزاء

الأخطاء القانونية ينال مرتكبوها مهما كانوا العقاب ولا كبير على القانون، وتتاسف القوات المسلحة لوقوع هذا الحادث الأليم وذهاب أرواح المذكورين وتترحم عليهم وتعزى ذويهم فى مصابهم، وتأكد على أنه تم التحفظ على الفرد وفتح بلاغ بالحادثة.

ونعد باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى تكفل العدالة للجميع وندعو المواطنين الكرام الالتزام والتقييد بتوجيهات الجهات الأمنية والصحية الخاصة بالحظر الصحى ومنع التجوال.

عميد د ركن عامر محمد الحسن

الناطق الرسمى للقوات المسلحة).

الخرطوم (كوش نيوز)

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