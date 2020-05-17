الشؤون الدينية تؤكد إستمرار قرار منع الصلاة في المساجد





اكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف بالسودان نصر الدين مفرح استمرار قرار منع الصلاة في المساجد لحين أشعار أخر بسبب جائحة كورونا، وطالب خلال التصريحات الصحفية في المنصة الموحدة لسودان بدون كورونا مساء يوم (السبت) المواطنين بتفويت الفرصة على القوى الظلامية التى تعمل على إنهاء سلمية الثورة خاصة أن تلك القوى عملت خلال الاسبوعين الماضيين على اشعال نار الفتنة بين عدد من القبائل في انحاء السودان، مطالبا باعلاء صوت العقل ونبذ الجهوية والقبلية.

دعا نصر الدين مفرح الي ضرورة الاعلاء من قيم التراحم والتكافل بين فئات الشعب السوداني ونبذ الجهوية وتفويت الفرصة علي القوى الظلامية التي تعمل علي انهاء سلمية الثورة .

وأشار الوزير الى عددا من صور ونماذج التكافل من التاريخ الاسلامي، داعياً إلى انزال تلك النماذج إلى أرض الواقع، خاصة أن الحظر المفروض بسبب جائحة كورونا أثر على فئات كثيرة من الشعب، مشيرا الى أن النظام البائد وما انتهجه من سياسات كانت سببا مباشراً في افقار عدد كبير من الشعب السوداني.

صحيفة أول النهار

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