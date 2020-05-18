بالفيديو: اعتقال عالقين سودانيين أمام سفارتهم في القاهرة وتعرضهم للضرب من الشرطة المصرية





شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان مقاطع فيديو من وقفة السودانيين العالقين في مصر يوم الأحد، تُظهر إلقاء قوات الأمن القبض على بعض من المشاركين في تظاهرة تطالب بتسيير رحلات تؤمن عودتهم للسودان.



Geplaatst door Laboratorist Samira op Zondag 17 mei 2020

كما أظهرت مقاطع الفيديو المرفقة التي شاهدتها كوش نيوز، اعتقال عدد من المشاركين في الوقفة ومشادات كلامية بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وقال عالقون سودانيون أمام مقر السفارة السودانية بالقاهرة إنهم يحاولون منذ شهرين مقابلة السفير السوداني؛ لإيجاد حل لمشكلتهم وإعادتهم إلى ذويهم، لكن السفير ممتنع عن مقابلتهم.

وأضاف بعضهم إن هذه الوقفة الاحتجاجية السادسة بحي الدقي أمام سفارتهم، لكن الأمن المصري ضربهم واعتقل عددا منهم.

ووجه السودانيين العالقين رسالة بمصر إلى مجلسي السيادة والوزراء بملخص “نرجو النظر إلى رعاياكم”

جاء فيها (معالي رئيس الوزراء السادة أعضاء المجلس السيادي قد لا تعلمون مدي المعاناة التي يواجهها العالقون هنا فقد رحلت احدي السودانيات الى ربها بعد ان تضاعفت حالتها عند العودة، كذلك رحل الى ربه مغفورا له بإذن الله احد السودانيين العالقين بالقاهرة حيث لم يتمكن من العودة بعد ان اكمل فترة علاجه بالقاهرة. وهنالك الكثير منهم طريح الفراش ومنهم من تم ادخاله الي غرفة العناية المركزة والسفارة علي علم بذلك وتقف علي الحالة المرضية لبعض هؤلاء).

وكذلك جاء فيها (السادة أعضاء حكومة الفترة الانتقالية ان ما يعانيه السودانيين العالقين بمصر تعجز الكلمات عن وصفة فمنهم المريض والطفل والكهل والطلاب إلخ لكل هذا نخاطب فيكم حسكم الإنساني والوطني بالنظر الي رعاياكم بعين الرحمة نناشد فيكم الروح الوطنية بالسماح لعالقي مصر بالعودة إلى بلادهم مع إلزامهم بالحجر الصحي كتابة قبل مغادرة الأراضي المصرية. نكتب اليكم في هذا الشهر الفضيل ،نخاطبكم وكلنا أمل ان تجد رسالتنا صدى واستجابة خلال هذا الشهر المبارك) .

الخرطوم (كوش نيوز)

Geplaatst door Laboratorist Samira op Zondag 17 mei 2020

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