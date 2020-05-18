الشيوعي : المكون العسكري يتدخل في سلطات الحكومة





قال الحزب الشيوعي ان المكون العسكري بمجلس السيادة يتدخل تدخل فظ في سلطات الحكومة، مستدلا بإعادة نشر بيان المجلس حول اقالة وزير الصحة بعد حذقه من الموقع الالكتروني للمجلس.

وقال الناطق باسم الشيوعي فتحي فضل لـ(السوداني) ” هذا تدخل متعمد ونرفضه تماما ” ، واضاف هذا تدخل في مسؤوليات مجلس الوزراء ، داعيا الي الاحتكام الي الوثيقة الدستورية والسياسية التي تنظم الحكم في هذه المرحلة.

وانتقد المكون المدني داخل مجلس السيادة وقال انه لا يلتزم بمواقف الحرية والتغير، وطالب بمحاسبتهم، وقال يجب علي المكون المدني الا يخضع لاي ابتزاز سياسي مدني او عسكري وعليه الالتزام بمواقف الحرية والتغيير لانجاح الفترة الانتقالية.

الخرطوم : وجدان طلحة

صحيفة السوداني

شارك الموضوع :





