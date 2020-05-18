حزب الأمة يرفض 4 نقاط مست السيادة الوطنية في خطاب حمدوك للأمم المتحدة





أكد حزب الامة رفضه لما يمس السيادة الوطنية من نقاط أربع وردت خطاب رئيس مجلس الوزراء للأمم المتحدة وعدلت في الخطاب الثاني بتاريخ 27 فبراير 2020م.

وأوضح أن النقاط الأربع المرفوضة تتمثل في مطالبة الأمم المتحدة بدعم تنفيذ الإعلان الدستوري والرصد المنتظم لتنفيذ نقاطه ، ودور الأمم المتحدة في وضع الدستور والإصلاح القانوني والقضائي بجانب إصلاح قطاع الأمن و حماية المواطنين.

وطالب الأمة الحكومة بأن تؤكد موقفاً مماثلاً حماية للسيادة الوطنية واعتبر بيان الأمة أن تقديم حكومتي بريطانيا وألمانيا الصديقتين مبادرة في مجلس الأمن تحت الفصل السابع، تمس السيادة الوطنية، واثنى على موقف الحكومتين الروسية والصينية الصديقتين بالنص على أن أية قرارات في هذا الصدد ينبغي أن تكون بموافقة حكومة السودان.

ونوه إلى وجود مبادرة مماثلة بقانون مقدم في الكونغرس الأمريكي وأعلن عن عزمه تكليف مكتب حزب الأمة في واشنطن بالاتصال بمقدمي مشروع القانون لتجنب المساس بالسيادة الوطنية السودانية

و أعلن حزب الأمة موافقته على الاستعانة بالأمم المتحدة بموجب الفصل السادس وحدد المهام التي يجب أن تقوم بها البعثة وتتمثل في دعم مفاوضات السلام ، المساعدة في تعبئة الدعم الاقتصادي الدولي ، تنسيق وتسيير المساعدات الإنسانية، ودعم جهود بناء القدرات كما تطلب الحكومة ، بجانب الدعم التقني والمادي لعمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج لقوات المقاومة المسلحة ،فضلاً عن المساعدة في تعزيز ما تحقق من مكاسب في دارفور والمنطقتين من خلال جهود بناء السلام ، دعم عودة النازحين واللاجئين وإعادة دمجهم مع تحقيق المصالحات الأهلية، بالاضافة الى المساهمة في الانتقال من مرحلة العون الإنساني إلى دعم برامج التنمية المستدامة و توفير الدعم لعمليات الإحصاء السكاني ومراقبة الانتخابات ، واكد حزب الأمة على ضرورة استمرار دور الأمم المتحدة الرقابي في منطقة أبيي.

صحيفة الجريدة

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