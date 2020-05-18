انشقاق داخل حركة مناوي وانضمام فصيل مسلح للريح محمود





اعلن قطاع جنوب السكة حديد بحركة جيش تحرير السودان الذي يقوده اللواء أبوالقاسم أبو تقالة الانحياز لنائب رئيس الحركة المقال د. الريح محمود

واعلن اللواء ابو القاسم في بيان صحفي اليوم انه إنابة عن ضباط وضباط صف وجنود جيش تحرير السودان SLA تأييدهم ومساندتهم ومباركتهم لموقف القائد الدكتور الريح محمود جمعة نائب رئيس حركة/ جيش تحرير السودان القاطع بعدم مؤسسية قرار القائد مني أركو مناوي القاضي بالإنشقاق عن الجبهة الثورية بقيادة الدكتور الهادي إدريس يحي

واوضح البيان ان الفصيل المسلح يقف مع الريح محمود في كافة الإجراءات الحكيمة التي اتخذها في الحفاظ على وحدة الجبهة الثورية والالتزام بإعلان جوبا وما ترتب عنه من اتفاقات.

وكان محمود قد اعلن رفضه لقرار اصدره مناوي بالانفصال عن الجبهة الثورية دفع الاخير لاقالته من منصبه كنائب لرئيس الحركة.

وقال بيان اللواء ابو القاسم ان الريح محمود جمعة قاد بحكمة وإقتدار وفد حركة حركة/ جيش تحرير السودان ولعب دوراً محورياً وأساسياً في تكوين تحالف كاودا حتى رأى النور بتاريخ 7 أغسطس 2011، فهو الأدري والأحرص على استمرار الجبهة الثورية مبينا انهم يقفون صفاً واحداً مع الشرعية والبقاء تحت قيادتها التي تم التوافق عليها في أغسطس الماضي لحين إنقضاء فترته الرئاسية وناشد كل القيادات السياسية والعسكرية في حركة/ جيش تحرير السودان للاصطفاف ودعم موقف نائب رئيس الحركة إستكمالا لملف السلام.

المجهر

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