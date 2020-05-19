محمد عصمت يطالب بالتحقيق والتحري في الجرائم التي طالت أبناء وبنات الشعب السوداني





طالب رئيس الحزب الاتحادي الموحد والقيادي بالحرية والتغيير محمد عصمت الأجهزة العسكرية والأمنية باستعجال التحريات والتحقيق والقبض على الجناة الذين إرتكبوا جرائم في حق أبناء وبنات الشعب السوداني، وأشار عصمت في تصريح ل (اول النهار) إلى ضرورة التحقيق في الجرائم التي طالت

(بشير الطيب، التاية محمد أبوعاقلة، سليم محمد أبوبكر، طارق محمد أبراهيم، عبدالرحمن محمد، محمد عبدالسلام بابكر، ميرغني محمد النعمان، معتصم الطيب، معتصم حامد أبوالعاص، محمد موسى عبدالله، عبدالحكيم عيسى، شريف حسب الله الشريف، خالد محمد نور، الأفندي عيسى طه، عادل محمد أحمد حماد، محمد يونس نيل، الصادق يعقوب عبدالله، النعمان أحمد قرشي) وقتلي وغرقي ترعة النشيشيبة وشهداء بورتسودان، نيرتتي، وفتا برنو وكساب ونيالا والجنينة وزالنجي وتابت،و ضحايا أم دوم، إضافة إلى شهداء الرواوقة، وكل الشهور الماضية شهداء عطبرة وبربر وكريمة والقضارف ودنقلا والخرطوم وشهداء مجزرة القيادة العامة، طالب عصمت الأجهزة والعسكرية والأمنية بإعادة المفقودين في فض القيادة العامة.

إلى ذلك ثمن عصمت اعتراف إعتراف القيادة العامة للقوات المسلحة بشهداء 28 رمضات وإعادتهم للخدمة وترقيتهم والسعي لمعرفة مدافنهم، مشيدا بقيادة القوات المسلحة على هذه الخطوة التي لابد أن تتبعها خطوات أخرى أولها القصاص من القتلة المجرمين الذين اعترفوا بدفنهم اعترافا موثقا بالصورة والصوت.

صحيفة أول النهار

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