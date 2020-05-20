بالفيديو: مدير المناهج بالسودان يتهم السعودية بصناعة وتسليح داعش

إتهم د. عمر القراي مدير المناهج السوداني بحكومة الحرية والتغيير المملكة العربية السعودية بصناعة داعش وقال عبر مقطع فيديو قصير متداول على وسائط التواصل، إجابة على سؤال من أين نشأة داعش، قال القراي (كانت هناك مجموعة من الوهابية في العراق خاف عليها السعوديين عندما العراقيين حكمهم شيعة فسلحوها وقوها عشان تقاوم في داخل العراق).
وأضاف القراي المثير للجدل بحسب مشاهدة كوش نيوز للفيديو المرفق (الجماعة ديل هم الأساس بتاع داعش لأنه البغدادي إنقسم من الناس ديل من الوهابية الكانت في العراق وكون داعش وهي مش اسمها داعش، اسمها الدولة الاسلامية في العراق والشام).
الخرطوم (كوش نيوز)
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5 تعليقات
تصريحات واحد بليد فاشل في الدين وفشل فشل كبير أيضا في السياسة…
الخراي الحمهوري الكافر دا مفروض يقطعون راسو ويلحقو شيخو الهالك محمود
ما الداعي من اثارة الفتن واشقاق وخاصة في هذه الظروف التي تستدعي من الامة التكاتف والتعاضد ( الفتنة نائمة ولعن الله من ايقظها ) .
تصريحات شجاعة من رجل شجاع
فقط اظن ان من حق السعودية وهي قائدة العالم السني ان تدافع عن سنة العراق في وجه شيعة العراق وبلا شك هذا عمل تؤجر عليه السعودية ولا تلام فيه قط
اما كون داعش انشقت عن الوهابية فهذا امر مختلف لا تلام فيه السعودية بل يلام عليه العالم الذي ظلم الشيعة لظنه ان السنه هم قوة صدام
اما هذا الحديث الشجاع يا قراي يسبب توتر في العلاقات مع دولة هي الداعم الأكبر للسودان في العالم
لذا ارجو ان تعتذر و توضح
أو عليك إن تقدم استقالتك
والا ندم السودان على وجودك في هذا المنصب
الزول دا تاني قام علي خرمجته ماالداعي لمثل هذه التصريحات ولماذا لم يعفيه حمدوك من منصبه هذا الرجل وصمة عار علي الثورة هذه التصريحات تجر علينا المشاكل نحنا في غني عنها
الجاهل الجهلول…عدو الله ورسوله….رحمة الله علي النميري…
باذن الله السعوديين يصلهم الكلام دة وتنال جزاءك …وهابيه يا جمهوري يا جاهل..؟ وهابية يا المسيح المحمدي؟ وهابية يا الانسان الكامل؟