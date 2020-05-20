حزب الأمة الفيدرالي بالفاشر : الوضع الصحي بالولاية خطير





طالب حزب الامة الفيدرالي بولاية شمال دارفور الحكومة الانتقالية بمجلسيها السيادي والوزاري واللجنة القومية لمكافحة جائحة كورونا و حكومة ولاية شمال دارفور، طالبتهم بالتدخل السريع لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع معدلات الوفيات بصورة لافتة بمدينة الفاشر واتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة الوضع الذي وصفه الحزب بالخطير.

وفيما يلي نص البيان الذي اصدره الحزب بهذا الخصوص.

لقد ظللنا في حزب الأمة الفيدرالي نرصد ونتابع الأوضاع الصحية بولاية شمال دارفور وخاصة في مدينة الفاشر التي تعيش هذه الأيام حالة من “الحزن “والأسى بسبب ارتفاع معدلات الوفيات خاصة وسط كبار السن و بصورة غير طبيعية بلغت (79) حالة في غضون أسبوع علاوة على ظهور حالات فقدان حاستي الشم والتذوق، مع ملاحظة انتشار معدلات الإصابة ب (كوفيد19)في الولاية بصورة مستمرة .

وهذا ما يجعلنا ندق ناقوس الخطر وندعو الحكومة الانتقالية بمجلسيها السيادي والوزاري واللجنة القومية لمكافحة جائحة كورونا بالإضافة إلى حكومة الولاية، ندعوهم جميعاً الي الاضطلاع بدورهم بالتدخل السريع وايلاء مدينة الفاشر اهتماماً عاجلاً لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع في معدلات الوفيات ، كما نطالب باتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة هذا الوضع الخطير ونناشد كل المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة بالولاية والمنظمات التطوعية الوطنية لتقديم المساعدات الفنية اللازمة لمجابهة هذا الموقف .

ختاما ندعو مواطني الولاية الالتزام بالضوابط الصحية الصادرة من الجهات المختصة. و نسأل الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته والشفاء لكل المصابين.

سونا

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