أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الطبي يؤدون القسم





أدى القسم أمام وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس صباح اليوم أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس الطبي السوداني بعد إعادة تشكيله برئاسة د.الخاتم الياس محمد نصر .

وحيا وزير شؤون مجلس الوزراء الجهود العظيمة التي يقوم بها الجيش الأبيض في الحفاظ على صحة المواطنين والتصدي لجائحة كرونا مبينا الدور الكبير الذي ظل يضطلع به المجلس الطبي السوداني في تنظيم ورقابة المهنة الطبية بالبلاد ،موكداً استعداد الدولة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المجلس لتمكينه من أداء دوره المنوط به على الوجه الأكمل.

من جانبه قدم رئيس المجلس الطبي السوداني د .الخاتم الياس شرحاً وافياً للأدوار التي يمكن ان يقوم بها المجلس في المرحلة القادمة مشيداً بإهتمام الدولة في أعلى مستوياتها بمشاريع وبرامج المجلس الطبي موضحاً أن المجلس الطبي يعمل على حماية المجتمع و يختص بالمحافظة على أعلى مستويات التعليم الطبي وتنظيم وتطوير مهنة الطب بالبلاد والتأكد من الممارسة الطبية الجيدة والإلتزام باخلاقيات المهنة .

واكد د.الياس حرص المجلس الطبي على تقديم المؤسسات الطبية الرعاية الصحية والطبية الجيدة ، وقال أن المجلس خطى خطوات متقدمة في كثير من محاور عمله من بينها تطوير امتحان مزاولة المهنة ،واعتماد كليات الطب كاشفاً في هذا الصدد اعتماد المجلس الطبي السوداني من قبل المؤسسة العالمية للتعليم الطبي كمجلس رقم (٩) عالمياً .

وأكد د.الياس حرص المجلس على تعزيز التعاون مع الشركاء داخل وخارج البلاد.

سونا

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