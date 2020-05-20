(السيادي) يؤكد رفض وجود أي مكون عسكري بالبعثة الأممية المُرتقبة





أعلن عضو المجلس السيادي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، ترحيب السودان بالبعثة المدنية الفنية للأمم المتحدة، لكنه أكد رفض وجود أي مكون عسكري بالبعثة المُرتقبة.

والتقى كباشي بالقصر الجمهوري الأربعاء، بسفير الاتحاد الاوروبي بالخرطوم روبرت فان دن دوول، وأكد جدية والتزام الحكومة في التوصل لسلام شامل ينهي جذور الحرب في السودان.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين في تصريح عقب اللقاء، إن السودان يرفض الوجود العسكري الأممي داخله، ولكنه يرحب بالبعثة المدنية الفنية.

وأعلن قمر الدين أنه في اطار مساعدة الاتحاد الاوروبي للسودان في مكافحة جائحة (كورونا) ستصل البلاد طائرات تحمل العديد من المعينات لمكافحة الجائحة والمساعدة في اجلاء الرعايا الأجانب في رحلة العودة.

واشار إلى أن عضو المجلس السيادي أكد سعي السودان لمعالجة مسألة العالقين السودانيين في الدول الاخرى متى ما توفرت الظروف الملائمة لذلك.

من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبي، أن اللقاء كان فرصة لتبادل الآراء والأفكار وتبادل المعلومات حول مكافحة جائحة (كورونا) ومتابعة تطورات مفاوضات السلام، ونوه إلى دعم الاتحاد الاوروبى للجهود المبذولة لتحقيق السلام والخطوات الإصلاحية الاقتصادية التي تقوم بها حكومة الفترة الانتقالية.

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