الكباشي: السودان يُرحب بالبعثة الأممية الفنية ويرفض أي وجود عسكري داخلها





أعلن عضو المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ترحيب السودان بالبعثة المدنية الفنية للأمم المتحدة لكنه قطع رفضه لوجود أي مكون عسكري بالبعثة المُرتقبة.

وأكد الكباشي خلال لقائه بالقصر الجمهوري امس بسفير الاتحاد الاوربي بالخرطوم روبرت فان دن دوول، جدية والتزام الحكومة في التوصل لسلام شامل ينهي جذور الحرب في السودان .

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية عمر قمر الدين في تصريح صحفي، عقب اللقاء الفريق إن السودان يرفض الوجود العسكري الاممي داخله ، ولكنه يرحب بالبعثة المدنية الفنية.

وأعلن قمر الدين أنه في اطار مساعدة الاتحاد الاوروبي للسودان في مكافحة جائحة كورونا ستصل البلاد طائرات تحمل العديد من المعينات لمكافحة الجائحة والمساعدة في اجلاء الرعايا الاجانب في رحلة العودة .

واشار قمرالدين إلى أن عضو مجلس السيادة الفريق اول كباشي اكد سعي السودان لمعالجة مسالة العالقين السودانيين في الدول الاخرى متى ما توفرت الظروف الملائمة لذلك .

من جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبي روبرت فان دن دوول، إن اللقاء كان فرصة لتبادل الاراء والافكار وتبادل المعلومات حول مكافحة جائحة كورونا و متابعة تطورات مفاوضات السلام، مشيرًا إلى دعم الاتحاد الاوروبى للجهود المبذولة لتحقيق السلام والخطوات الاصلاحية الاقتصادية التي تقوم بها حكومة الفترة الانتقالية .

صحيفة الجريدة

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