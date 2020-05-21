وزير الدولة بالخارجية:رفع اسم السودان مسألة وقت ونحن نراه قريباً





أكد وزير الدولة بالخارجية د.عمر قمر الدين أن علاقات السودان بالولايات المتحدة الأمريكية تشهد تطوراً إيجابياً، مؤكداً حرص الحكومة على هذا النوع من العلاقة مشيراً في هذا الصدد إلى ترفيع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى السفير

وأعلن قمر الدين لدى مخاطبته اليوم بمجلس الوزراء التنوير الإعلامي الذي استعرض فيه سياسة البلاد الخارجية وجهود الوزارة في تطوير وتعزيز علاقات السودان الخارجية خلال الفترة الماضية عن استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

وأشار إلى أن رفع اسم السودان مسألة وقت ونحن نراه قريباً، ودعا وزير الدولة بالخارجية أصدقاء السودان لمساعدته لدفع عملية التنمية والاستقرار

وبشأن بعثة الأمم المتحدة للسودان أوضح قمر الدين أن السودان درس المسودة التى قدمتها المملكة المتحدة وألمانيا وتم الرد عليها بدفوعات مناسبة، كاشفاً في هذا الصدد عن تكوين لجنة عليا بالتشاور بين مجلسي السيادة والوزراء لاستصحاب كل الملاحظات وصياغة وثيقة لإرسالها الى نيويورك لتضمينها في وثيقة مشروع القرار، مؤكداً أن طلب البعثة تحت البند السادس لايحتوي على وجود عسكرى.

سونا

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