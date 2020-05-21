وزير الشؤون الدينية في السودان يرفع مذكرة احتجاج ضد القراي إلى رئيس الوزراء





قال مصدر موثوق لـ(باج نيوز)، إن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، تقدم بمذكرة احتجاج لرئيس الوزراء ضد مدير المناهج د. عمر القراي.

وأشار المصدر إلى أن مفرح ممتعض من القراي، واعتبر ما يفعله القراي هدماً لما بنته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في إطار توحيد كل أهل القبلة بإختلاف مشاربهم.

وجاءت مذكرة وزير الشؤون الدينية بعد إحتجاجات واسعة من قبل جماعات إسلامية وطرق صوفية في السودان، والتي تقدمت بمذكرة إحتجاج لوزير الشؤون الدينية والأوقاف، منددة بسياسات مدير المركز القومي للمناهج د. عمر القراي.

الخرطوم: باج نيوز

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