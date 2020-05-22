فيصل: خروقات واسعة للحظر الصحي وحريصون على تطبيق الاجراءات





أكد الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة حرص الجهات الحكومية المعنية على تطبيق إجراءات الحظر الصحي المفروضة على البلاد منعا لتفشي فيروس كوفيد – 19 مبينا أن السلطات اليوم تعاملت مع حالات خرق للحظر على مستوى العاصمة والولايات .

وكشف فيصل خلال حديثه للمنصة القومية لجائحة كرونا مساء الجمعة عن تلقي اللجنة العليا للطوارئ الصحية شكاوى كثيرة من المواطنين بحالات واسعة لكسر الحظر المفروض من الجهات الصحية مشيرا الى أنه تم نقل الشكاوى بصورة فورية الى السلطات التنفيذية المعنية مبينا أنها تعاملت مع حالات كثيرة خلال اليوم .

وقال وزير الثقافة والاعلام أنه تم رصد حالات اختراق للحظر بشكل واسع في ولاية الخرطوم نهار اليوم موضحا أن السلطات اتخذت إجراءات عقابية في مواجهة عدد كبير من السيارات التي كسرت الحظر مشيرا الى أنه سيتم الإعلان عن الحالات والعقوبات فور اكمال الإحصائيات .

وأشار فيصل الى تلقيهم شكاوى من الولايات وولاة الولايات معبرين عن تخوفهم من زيادة انتشار الفيروس بالولايات نتيجة لحركة المواطنين من الخرطوم الى الولايات خلال هذه الأيام منوها الى ان الولايات حريصة على عدم قدوم مواطنين من الخرطوم الى الولايات لتجنب الانتشار الحاد للفيروس .

وتناول فيصل قضية الإعتداء على الكوادر الطبية اثناء تأدية واجبهم في تقديم الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين مبينا أن هذا السلوك مرفوض من قبل الجميع .

وأشار الى حادثة الإعتداء التي تعرض لها الكوادر الطبية بمستشفى امدرمان يوم الاربعاء الماضي مبينا أنه لم يكن الحادث الأول وانما هي عملية متكررة منوها الى مطالبة الأجسام والكيانات الصحية بإصدار قانون خاص بالتعديات على الكوادر الطبية كاشفا عن مشروع قانون تحت الإجراء الان امام وزارة العدل بخصوص هذا الأمر .

وقال فيصل أن السلطات شرعت في التعامل الفوري حيال حادثة مستشفى امدرمان مشيرا الى فتح بلاغات وتحريك اجراءات قانونية في مواجهة ثمانية أشخاص تسببوا في الحادث، مشيرا الى أنهم سينالوا جزائهم الرادع وفقا للقانون .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة بانهم تواصلو مع النائب العام حول القضية وأن النائب العام أوضح بأن القوانين الموجودة رادعة وبها اجراءات كافية لحسم هذه الحوادث مبينا أن الخلل في التنفيذ والياته .

ونفى فيصل بعض الايحاءات السياسية نسبت ضمن تصريح للنائب العام مولانا تاج السر حول ما تم اتخاذه من اجراءات ضد الـ8 المعتدين قائلا ” التصريح المنسوب لمولانا الحبر حول الحادثة به اشارات سياسية لم يقلها الحبر ” .

الخرطوم 22-5-2020 (سونا)

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