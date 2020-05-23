حميدتي : النظام السابق انتهى ولن يعود





دعا نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتى، إلى معالجة ملف فض الاعتصام في ذكراه الأولى وتحمل المسؤولية مع المجلس العسكري وتقديم الجناة للعدالة.

وأعلن حميدتي خلال مخاطبته أمس ، افطار خاص بقوات (الدعم السريع)، ان الفترة الانتقالية محروسة. وقال الشعب الان يجنى ثمار ثورته ونحن مع المدنية وهدد اليد التي تمتد للثورة بأنها سوف يتم قطعها.

ونوه حميدتي إلى انهم مستيقظين لمواجهة المؤامرات وجهات لم يسمها تسعى لاجهاض الثورة، وشن مجددا هجومه على رئيس المخابرات السابق صلاح قوش واتهمه بتنفيذ اجندة خارجية.

وزاد نقولها النظام السابق انتهى ولن يعود، علينا وأكد على أن الحكومة الإنتقالية تعمل بروح الفريق الواحد، باضلاعها الثلاثة مجلسي سيادة ووزراء وحرية وتغيير.

الخرطوم : شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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