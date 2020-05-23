الشؤون الدينية تنفي تسليم مفرح مذكرة ضد القراي لحمدوك





نفت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ما أثير حول تسليم وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح مذكرة احتجاجية لرئيس مجلس الوزراء ضد مدير المناهج د/ القراى وأكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح عبر بيان توضيحي بصفحته الرسمية على الفيس بوك بأنه لم يتم تقديم أي مذكرة مكتوبة أو احتجاج ضد مدير المركز القومي للمناهج .

وتعهدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالتواصل عبر القنوات الرسمية مع بقية هياكل الجهاز التنفيذي في كل مايتصل برؤيتها أو آراء مكوناتها التي تنتسب اليها حسب المهام والاختصاص وذلك بما تمليه المسؤولية الأخلاقية عليها.

الخرطوم: شذى الشيخ

صحيفة الجريدة

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