لجنة الاطباء: عدد شهداء ثورة ديسمبر الموثقين 270 شهيداً





كشفت نقابة اطباء السودان الشرعية عن أن عدد ثورة ديسمبر المجيدة الذين تمكنت من التوثيق لهم 270شهيدا وقالت في بيان لها وبرغم تحري الدقة في أعداد الشهداء بصورة موضوعية ومهنية نؤكد مرة أخرى أن أعداد الشهداء غير محددة وقابلة للزيادة وأكبر من العدد المرصود حتى الآن حيث ان البشاعة التي تم بها تصفية المعتصمين وعدد المفقودين تنذر بالمزيد ولا زلنا في تحري مستمر حول المفقودين رغم صعوبة التواصل الميداني الذي عزته للتشديد الأمني الخانق وانقطاع خدمة الانترنت عن البلاد بعد مذبحة 29 رمضان.

وأعربت لجنة الاطباء عن عميق أسفها للشهداء الذين ضاعت صورهم وسط زحمة الدماء، للذين لم يخلد إسمهُم ولم يذكروا لنتعرف عليهم ، الجنود الخفاء الذين رحلوا بهدوء، ولم يضج بهم الإسفير.

صحيفة الجريدة

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