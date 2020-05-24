احمد ربيع: کباشي اتصل بي بحكم تمثيلي للجنة المیدان داخل الاعتصام





في أول رد فعل له کشف القیادي بتجمع المهنیین أحمد الربیع لـ(تاسیتي نیوز) تفاصیل اتصاله بعضو تجمع المهنیین ومضة كمال، وقال: حینما اتصلت بومضة لتخرج من الاعتصام کنت أقصد أن تخرج من کولومبیا هي ومن معها من المعتصمین داخل کولومبیا ولیس من مکان الاعتصام.

ونوه أحمد إلى أن اتصاله بومضة تحديدا جاء بسبب مقابلته لها خلال ذلك الیوم في الاعتصام داخل القیادة وتأكده من الفریق کباشي حینها بعزمهم علی فض کولومبیا، وأضاف: وذلك لأن کباشي اتصل بي بحكم تمثيلي للجنة المیدان داخل الاعتصام.

وكشف الربيع عن أنه أتصل بآخرين داخل لجنة المیدان وطلب منهم إقناع الشیوعيین وشباب حركة أو مجموعة قرفنا بمغادرة کولومبیا إلی داخل مقر الاعتصام، وأضاف: لم أکن اتوقع فض الاعتصام.

وشدد أحمد على اتصاله بالكثيرين بحكم أن ذلك من واجباته ومسؤولياته تجاه المعتصمین.

وأوردت ومضة كمال منشورا قالت فيه إن أحمد الربيع هاتفها وطالبها بمغادرة الاعتصام والاتصال بالشيوعيين وقرفنا لذات الغرض..

نص ما اوردته ومضة:

شهادة مهمة من عضو مجلس تجمع المهنيين التي قادت الثورة ومضة كمال عن ليلة الغدر:

في اليوم دا من السنة الفاتت طلعنا من الاعتصام على الساعة ٣ وشويه كده في العاده بنطلع قبل الزمن دا بكتير.. كان معاي بندر وارقم وقوقي وامونه، ونحن طالعين كان في ناس قاعده تجي على القياده.. مشينا بي كوبري الحلفايا نزلنا قوقي ونحن ف صينيه المناره البعد الكوبري جات كميه من البكاسي فيها عسكر لابسين لبس الشرطه المبرقع حسبنا البكاسي كانو كم وتلاتين والبوكس فيه من ٦-٨ عسكري ما شفنا سلاح كانو شايلين عصي ودرقات.. بقينا نتشاور انه نرجع القياده ولا نعمل شنو.. ضربنا لشباب كلمناهم بالبكاسي وعددها وقلنا ليهو اننا حنجي كلامهم انو ما تجو لأنكم ما حتقدرو تخشو ف عربات كتيره دعم سريع وشرطه وغالبا حتتعرضو للاعتقال.. نزلنا امونه وكانت مصره انو لو بقي ف سكه رجعه القياده تجوني.. بعد وصلت البيت زي الساعه ٤ونص ٥ الا اتصل علي أحمد ربيع وقال عاوز شيوعي من الشيوعيين البكونو ف شارع النيل قلت ليهو حاشوف ليك واحد منهم قال لي اتصلي بيهم قولي ليهم انو اتصل عليه كباشي وقال انو القوات الجايه دي حدها كولمبيا وما حتصل حدود الاعتصام فنبه ناس التروس ما يجو عليهم.. ما اتناقشت معاه قلت ليهو حاشوف الشباب واكلمهم قال لي خليهم يكلمو برضو ناس قرفنا لانو التروس بتاعت شارع النيل بكونو ف شيوعيين وناس من قرفنا مع الشباب التانين.. بعد داك قال لي لو انتي ف القياده اطلعي.. اتصلت ع بندر وارقم هم سوا كلمتهم بالحاصل وأنهم يتصلو بالشباب هناك يوروهم الكلام دا بس انا رأيي انو القوه دي جايه لفض الاعتصام ودا كان رأيهم برضو وفعلا اتصلو بيهم وعرفو انو القوات الهناك كتيره وانو الناس الهناك متاهبه ومتوقعه فض الاعتصام وف مواكب جاءت ومواكب ما قدرت تدخل.. و بعدها بشويه حصلت المجزره ولم ينجو منها الا الشهداء فاضت أرواحهم وتركونا بجراح لن تندمل.. يمر عام ع ذكراها ولم نقتص لدم الشهداء وما زالت نتائج لجنه التحقيق ف رحم الغيب.. وما زال المفقودين مفقودين..وامهات الشهداء يتقن لعداله دماء ابنائهن..

الخرطوم: تاسيتي نيوز

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