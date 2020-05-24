الحركة الشعبية جناح عقار تهنئ الشعب بعيد الفطر





بعثت الحركة الشعبية جناح عقار أحر التهاني للشعب السوداني الصامد والجسور بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، والبلاد تستبشر السلام الشامل الذي يمثل جوهر الثورة وأهم أعمدة بناء دولة المواطنة بلا تمييز ومبعث آمال الشعب في تحقيق حلم السودان الجديد الديمقراطي والموحد.

وقال عباس كارالمسئوول بالحركة الشعبية جناح عقارو ممثل الحركة بالدمازين ان الفريق مالك عقار اير رئيس الحركة الشعبية دفع بمناسبة عيدالفطر المبارك بعض رسائل العيد لابناء وبنات الشعب السوداني العظيم تطرق من خلالها لجائحة كورونا التى لا زالت تمثل مهدد للبشرية و تفتك بالارواح ،و في هذا الصدد دعا الشعب السوداني للالتزام بالارشادات والموجهات الصحية.

وقال “اننا نعيش في هذه الايام اجواء مفعمة بمشاعر الحرية والسلام يجب ان نجعلها مصدراً للمصالحة و التعايش السلمي علي إمتداد الوطن عامة والنيل الازرق علي الوجه الخصوص و أن نتمسك بالسلام الشامل لانه المخرج الاساسي لأزمات السودان السياسية والإقتصادية والإجتماعية” موضحا بان الحركة الشعبية تسعى لتحقيق ذلك عبر منبر جوبا التفاوضي

وأهاب بشباب وطلاب ونساء السودان الجديد وكافة الثوار للتبشير بالسلام ونشر ثقافة التعايش السلمي المشترك بين كافة السودانيين لافتا الي ان الدولة العميقة تحيك المؤامرات لإعاقة إكتمال أهداف الثورة بتحقيق السلام و قال “من صميم واجبنا مواجهة ذلك بارادة قوية لا تنكسر وعزيمة لا تلين”.

وعلي شرف ذكرى فض إعتصام القيادة العامة حيا عقار أرواح الشهداء الفرسان الذين مهروا بدمائهم الطاهرة تاريخاً جديداً للسودان و اضاف “نجدد عهدنا بتحقيق آمالهم في الحرية والسلام والعدالة والصعود معا إلي عهد جديد لا يقتل فيه أحد” و أشار الى أن تماسك قوي الحرية والتغيير وكل قوي الثورة هو الضامن لاستكمال اهداف الثورة

وجدد التهاني والتحايا لشعب النيل الازرق و والنازحين واللاجئين والمهمشيين والكادحيين في الارياف والمدن مع أمنيات السلام للجميع.

سونا

شارك الموضوع :





