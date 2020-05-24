فيديو.. حميدتي: حبس قادة النظام السابق لمدة عام دون محاكمة (غلط كبير)





قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن استمرار حبس قادة النظام السابق في سجن كوبر لمدة عام دون محاكمة هو (غلط كبير) . و أضاف في حوار تلفزيوني على قناته بيوتيوب و قناة سودانية 24 يُبث الآن : عشان نكون حقانين الحاصل دا غلط و كلمناهم . وكشف حميدتي عن اتفاق سابق مع قادة المؤتمر الوطني على عدم الدخول في الانتخابات المقبلة ، على شرط عدم استهدافهم مع موافقتهم على محاكمة المفسدين ، لكنه قال إنهم يشعرون اليوم بأنهم مستهدفون بأعمال لجنة التفكيك و غيرها من التصرفات .

وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في لقاء تلفزيوني يبث الآن على حسابه في يوتيوب و سودانية 24 : إنهم سلموا الحكومة الانتقالية 120 ترليون جنيه سوداني من النقد المطبوع بعد سداد قيمة الطباعة بالدولار . و أشار إلى أن هذه المبالغ كانت قيد الطباعة لكن لم تسلم قيمة الطباعة . و كشف أن هناك 200 ترليون جنيه سوداني قادمة في الطريق .

الخرطوم – المجهر

لقاء حميدتي كامل علي قناة سودانية 24 Geplaatst door Elnour Mubarak op Zondag 24 mei 2020

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