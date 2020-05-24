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فيديو.. حميدتي: حبس قادة النظام السابق لمدة عام دون محاكمة (غلط كبير)

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دقلو

قال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) إن استمرار حبس قادة النظام السابق في سجن كوبر لمدة عام دون محاكمة هو (غلط كبير) . و أضاف في حوار تلفزيوني على قناته بيوتيوب و قناة سودانية 24 يُبث الآن : عشان نكون حقانين الحاصل دا غلط و كلمناهم . وكشف حميدتي عن اتفاق سابق مع قادة المؤتمر الوطني على عدم الدخول في الانتخابات المقبلة ، على شرط عدم استهدافهم مع موافقتهم على محاكمة المفسدين ، لكنه قال إنهم يشعرون اليوم بأنهم مستهدفون بأعمال لجنة التفكيك و غيرها من التصرفات .

وقال نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في لقاء تلفزيوني يبث الآن على حسابه في يوتيوب و سودانية 24 : إنهم سلموا الحكومة الانتقالية 120 ترليون جنيه سوداني من النقد المطبوع بعد سداد قيمة الطباعة بالدولار . و أشار إلى أن هذه المبالغ كانت قيد الطباعة لكن لم تسلم قيمة الطباعة . و كشف أن هناك 200 ترليون جنيه سوداني قادمة في الطريق .

الخرطوم – المجهر

لقاء حميدتي كامل علي قناة سودانية 24

Geplaatst door Elnour Mubarak op Zondag 24 mei 2020

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1 تعليق

سواح سوداني 2020/05/25 at 1:50 ص

كيف اتفاق على عدم المشاركة في الانتخابات القادمة معناها تعال ي الكاذب المهري استلم الحكم دا دليل على أن الحكم في السودان وراثة
ل عائلة المهدي و الميرغني إذا اتفقت مع المؤتمر الوطني على عدم المشاركة في الانتخابات القادمه لأنهم سوف ينافسون ال المهدي و الميرغني و غالبا ما سوف يفوزن من جديد بعد ما انكشف للشعب خداع و إجرام ال المهدي و الملحدين و ال الميرغني
ثانيا
أين الديمقراطية!؟!

هذا تصريح و اضح و اعلان مباشر بأن الحكم يعود لبيت المهدي و المرغني و اليسار عبارة عن تمام… ج…. غصبا عن الشعب و الانتخابات مجرد رتوش.
يستحيل انتخابات بدون الإسلاميين
لذلك نطالب بعسكرة الحكم في البلاد لأن كل الثورات و التغيرات أثبتت عدم جدوى الديمقراطية في ظل وجود ال المهدي و المرغني في البلاد

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