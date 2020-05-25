نتنياهو: عايدت “رئيس السودان”.. ودول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل





صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه هنأ من وصفه بـ”رئيس السودان”، دون أن يذكر اسمه، بحلول عيد الفطر في اتصال هاتفي، معلنا أن “دول إسلامية أخرى” لم يحددها ستقيم علاقات مع إسرائيل.

جدير بالذكر أنه لا يوجد رئيس للسودان منذ الإطاحة برئيسها السابق عمر البشير، بل يقود السودان المجلس السيادي الانتقالي برئاسة عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وكان نتنياهو اجتمع مع البرهان في فبراير/ شباط الماضي بأوغندا، في لقاء غير مسبوق بين مسؤول إسرائيلي وسوداني في ظل عدم وجود علاقات بين البلدين.

وبحسب بيان على صفحة نتنياهو في فيسبوك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في اجتماع حكومته الأسبوعي: “تحدثت هاتفيا خلال اليومين الأخيرين مع رئيسي السودان وتشاد، وعايدتهما بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتحدثت معهما عن مواصلة تعزيز علاقات بلديهما مع إسرائيل”، مضيفا: “دول إسلامية أخرى ستقيم علاقات مع إسرائيل”.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)

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