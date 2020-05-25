السودان يصل إلى (3820) حالة إصابة بـ(كورونا)





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية، تسجيل (192) حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و(19) حالة وفاة.

وأوضح التقرير الوبائي الصادر الأحد، أن الخرطوم سجلت (124) حالة، الجزيرة (30)، القضارف (6)، شمال كردفان (7)، سنار (11)، شمال دارفور (11)، النيل الأزرق حالتان وحالة واحدة بغرب كردفان.

وطبقاً للتقرير سجلت الخرطو (5) وفيات، الجزيرة (6)، شمال دارفور (6) وحالة وفاة واحدة بكل من القضارف وشمال كردفان.

وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (3820) حالة، متضمنة (165) حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات تراكمياً منذ بداية الجائحة بحسب الولايات المتأثرة: (الخرطوم 3081، الجزيرة 244، شمال كردفان 110، القضارف 110، سنار 83، جنوب دارفور 28، كسلا 35، غرب دارفور 16 الشمالية 13، نهر النيل 15، شمال دارفور 28، شرق دارفور 8، غرب كردفان 9، النيل الأبيض 14، البحر الأحمر 10، جنوب كردفان 3، وسط دارفور 2، والنيل الأزرق 8).

وتماثلت (34) حالة للشفاء، (18) منها بولاية الخرطوم، الجزيرة 2، شمال كردفان 7، وواحدة بالشمالية.

وأوضح القرير أنه تم تطبيق بروتوكول حالات التعافي والخروج من العزل المحدث.

وأكدت وزارة الصحة الاتحادية، أن جميع المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، وشددت على أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الإشتباه.

الصيحة

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