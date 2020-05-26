الصحة:تسجيل (156) اصابة جديدة و خمس وفيات بكورونا





أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (156) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة الي تسجيل (5) وفيات وتعافى 45 حالة وذلك حسب التقرير الوبائي ليوم الاحد 24 مايو 2020 .

حيث سجلت الحالات الجديدة من ولايات الخرطوم (142) حالة، الجزيرة (1) حالة ، جنوب دارفور (5) حالات ، وكسلا (2) ،النيل الابيض (3) ، شرق دارفور (3) حالات.

اما الوفيات فقد سجلت (4) في ولاية الخرطوم، (1) في الجزيرة، وبهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الي ( 3976) حالة، متضمنة (170) حالة وفاة.

ولقد تماثلت (45) حالة للشفاء، (44) بولاية الخرطوم و(حالة تعافى ) بولاية جنوب دارفور ليرتفع العدد الكلي للمتعافين الى (503) حالة تعافى.

فيما بلغ إجمالي الإصابات تراكميا منذ بداية الجائحة في السودان حسب الولايات المتأثرة الخرطوم (3223) حالة ، الجزيرة (245) حالة ، شمال كردفان (110) القضارف (110) حالة، سنار (83) حالة ، جنوب دارفور (33) حالة ،كسلا (37) حالة ،غرب دارفور (19) حالة، الشمالية (13) حالة ، شمال دارفور (28) حالة. نهر النيل ( 15)،النيل الأبيض (17) ،شرق دارفور (11)حالة ، ،غرب كردفان (9) حالات ، النيل الأزرق ( 8) حالات، البحر الأحمر(10) حالات، وجنوب كردفان(3 ) حالات، وسط دارفور(2) .

وتشير الوزارة الي أن إجمالي العينات المفحوصة بلغ (267) حالة موزعة على 3 معامل ،إجمالي العينات المفحوصة لأول مرة بلغ (263) حالة ، عدد العينات المؤجبة لأول مرة (156) حالة بنسبة إيجابية 59.3% ، فيما تم فحص (241) عينة في المعمل القومي للصحة العامة (استاك) فكانت (146) منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 60.6% ، (7) عينات في المعمل المركزى بولاية البحر الاحمر (2) منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 28.6% و(15) عينة في معمل الصحة العامة بنيالا فكانت(8) منها موجبة للمرة الأولى بنسبة إيجابية 53.3% .

وتنوه الوزارة الي أن هناك حالة وافدة الى الخرطوم من ولاية الجزيرة ، فضلا عن تطبيق بروتوكول حالات التعافي والخروج من العزل المحدث .

كما تشدد الوزارة على ضرورة الالتزام بقانون الطوارئ الصحية بالبقاء في المنازل .والتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية المتمثلة فى ( التباعد الاجتماعى ، غسل الأيدي،اداب العطس والسعال)، والتبليغ الفوري عن حالات اشتباه على الأرقام 221 لبلاغات ولاية الخرطوم و9090 للبلاغات في كل ولايات السودان.

كما تنوه وزارة الصحة الإتحادية إلى متابعة موقع الوزارة الرسمي وصفحة الوزارة على الفيس بوك للإطلاع على الموقف الوبائي اليومي، وعدم اعتماد الاخبار المفبركة التي تظهر علي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قبل الإعلان الرسمي.

سونا

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