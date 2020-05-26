السلطات تنفي هبوط طائرة اسرائيلية فى مطار الخرطوم





نفى الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد د. ركن عامر محمد الحسن هبوط طائرة إسرائلية في مطار الخرطوم.

و قال ” إن الطائرة التي وصلت مطار الخرطوم، سعت 1149، طائرة تركية هبطت بالقاعدة الجوية تحمل مواد طبية وكان في استقبالها لواء طبيب حازم الذي يتبع لإدارة الخدمات الطبية.

واضاف عامر ان الطائرة تم استقبالها بواسطة اللجنة المشكلة لإستلام المساعدات الطبية، موضحاً أن الأجواء السودانية لا تفتح الا عبر ترتيبات معلومة.

وأضاف: ليس هناك إتفاق على دخول الطيران الإسرائيلي الأجواء السودانية، “ناهيك عن هبوطه مدرج المطار السودانى”.

سونا

شارك الموضوع :





