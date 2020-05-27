تاور والوفد المرافق له يصل الدمازين





وصل الي مدينة الدمازين البروفيسر صديق تاور كافي عضو المجلس السيادي الرئيس المناوب للجنة العليا للطواري الصحية ترافقه رجاء نيكولا عضو المجلس السيادي والدكتور علم الدين عبدالله ابشر وزير الثروة الحيوانية.

وكان في استقبالهم اللواء الركن يس ابراهيم عبدالغني والي النيل الازرق المكلف والاستاذ صديق موسي الصديق امين عام حكومة الولاية المكلف و قادة القوات النظامية .

ويتراس تاور الاجتماع المشترك لمجلس وزراء حكومة الولاية ولجنة الامن بقاعة التعلية بالروصيرص ويعقبه اجتماع مع لجنة الطواري الصحية واجتماع مع القوات النظامية بقيادة الفرقة الرابعة مشاه.

وفي الفترة المسائية بقاعة المجلس التشريعي بمدينة الدمازين يلتقي تاور بقوي الحرية والتغيير ومن ثم لقاء لجان المقاومة ولجان التغيير والخدمات يليه لقاء قيادات الادارة الاهلية.

سونا

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