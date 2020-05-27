وزير الثقافة والاعلام ينعي الشيخ محمد أحمد حسن





نعى الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام بمزيد من الحزن والأسى المغفور له بإذن الله الداعية الشيخ محمد أحمد حسن الذي توفي مساء الثلاثاء، حيث كرس الشيخ محمد أحمد حسن حياته للدعوة بالتي هي أحسن، ودخل بيوت وقلوب السودانيين بعفة اللسان وبتوخيه الوسطية والاعتدال في الأحكام، وقدرته على تبسيط أحكام ومعاني الدين بما يناسب كل المستويات والأعمار.

رحم الله الشيخ محمد أحمد حسن وأحسن إليه وانزله مع الصديقين والشهداء بإذنه تعالى، وخالص التعازي لأسرته ومحبيه وعارف فضله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الخرطوم 27-05-2020 (سونا)

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