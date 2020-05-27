التعايشي يتفقد أسرة الشهيد بولاد بجنوب دارفور





تفقد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الاستاذ محمد حسن التعايشي خلال زيارته لولاية جنوب دارفور أسرة الشهيد داؤود يحي بولاد الذي اغتيل في مطلع تسعينيات القرن الماضي.

وقال التعايشي أن الشهيد بولاد هو مفجر الثورة التي انتصرت وسيعمل شركائها علي تنفيذ أهدافها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.

سونا

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