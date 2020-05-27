التعايشي يتفقد أسرة الشهيد بولاد بجنوب دارفور

تفقد عضو مجلس السيادة الإنتقالي الاستاذ محمد حسن التعايشي خلال زيارته لولاية جنوب دارفور أسرة الشهيد داؤود يحي بولاد الذي اغتيل في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وقال التعايشي أن الشهيد بولاد هو مفجر الثورة التي انتصرت وسيعمل شركائها علي تنفيذ أهدافها المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة.
سونا
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1 تعليق
هذا إعتراف من قيادة قحت بأن الإسلاميين هم من فجروا الثورة التي إنتصرت؛ داود بولاد هو عضو الجبهة الإسلامية والاتجاه الإسلامي وكذلك خليل ابراهيم وكذلك المعلم أحمد الخير عضو المؤتمر الشعبي ورغم هذا صارت حكومة الثورة شيوعية بعثية جمهورية تسب دين أم الثوار الإسلاميين.