النيلين
سياسية

حزب الأمة الفيدرالي: الوضع الصحي فى الفاشر ينذر باوضاع كارثية

0

حذر حزب الأمة الفدرالي بولاية شمال دارفور بأن الأوضاع الصحية في الفاشر،وماحولها تنذرباوضاع كارثية ، ونادى باعلانها منطقة موبوءة وذلك على اثر التزايد المستمر في حالات الوفيات

ووصف الحزب فى بيان له إمكانيات المنظومة الصحية بالولاية بأنها متواضعة للغاية ، ودعا الحزب الحكومة بمجلسيها السيادي والوزاري واللجنة القومية لمكافحة جائحة كورونا بايلاء الأمر اهتماماً أكبر، وقال ” إن معدلات الوفيات بمدينة الفاشر في تزايد مستمر .

واهاب الحزب فى بيانه بكل المنظمات الدولية وعلي رأسها منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل واتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة هذه الأوضاع الصحية المتردية.

سونا

تعليقات فيسبوك
شارك الموضوع :


اترك تعليقا

حفظ بياناتي حتى اتمكن من التعليق مرة أخرى دون الحوجة لإدخالها