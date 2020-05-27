حزب الأمة الفيدرالي: الوضع الصحي فى الفاشر ينذر باوضاع كارثية





حذر حزب الأمة الفدرالي بولاية شمال دارفور بأن الأوضاع الصحية في الفاشر،وماحولها تنذرباوضاع كارثية ، ونادى باعلانها منطقة موبوءة وذلك على اثر التزايد المستمر في حالات الوفيات

ووصف الحزب فى بيان له إمكانيات المنظومة الصحية بالولاية بأنها متواضعة للغاية ، ودعا الحزب الحكومة بمجلسيها السيادي والوزاري واللجنة القومية لمكافحة جائحة كورونا بايلاء الأمر اهتماماً أكبر، وقال ” إن معدلات الوفيات بمدينة الفاشر في تزايد مستمر .

واهاب الحزب فى بيانه بكل المنظمات الدولية وعلي رأسها منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة بالتدخل العاجل واتخاذ التدابير اللازمة لمجابهة هذه الأوضاع الصحية المتردية.

سونا

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