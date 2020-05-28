وزيرا المالية والعدل يشاركان في جلسة إحاطة بالكونغرس الأمريكي





قدم وزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي والعدل د.ابراهيم البدوي ود.نصر الدين عبدالباري شرحا عن الاوضاع بالسودان لاعضاء من لجان الكونقرس الامريكي في جلسة استضافها عبر الفيديو كونفرس المركز الافريقي في المجلس الأطلسي بواشنطون

وقدم الوزيران في الجلسة التي نظمت في 26 من الشهر الجاري ملخصا للتقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة الانتقالية منذ تسلمها السلطة في سبتمبر 2019م.

و تناول وزير العدل د.نصرالدين عبد الباري في مداخلته الإصلاح القانوني والإصلاح في مجال حقوق الإنسان، وجهود تحقيق السلام وتفكيك النظام البائد وضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وماقام به السودان في هذا الصدد من جهود لاستيفاء الشروط القانونية والسياسية للإزالة من القائمة كالتفاوض للتوصل لتسويات في قضايا الإرهاب المرفوعة ضد السودان.

من ناحيته ركز وزير المالية د.ابراهيم البدوي على الاصلاحات والخطط الاقتصادية، ونوه إلى الأثر الاقتصادي السالب لوجود السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب وعلى تمويل المانحين، وأكد د. البدوي أن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة الانتقالية وتصب في مصلحة استقرار السودان يعرقلها وجود اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واستمعت الجلسة كذلك لمداخلات من ثلاثة خبراء في شؤون السودان وشملت الموضوعات التي تمت مناقشتها العلاقات بين المدنيين والعسكريين، وإزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأمريكية، ودور الجهات الفاعلة الإقليمية في السودان.

وأمنت الجلسة على أهمية دعم حكومة الفترة الانتقالية.

سونا

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