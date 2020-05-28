والي الجزيرة ينعي د. مصطفى إبراهيم إستشاري أمراض القلب





نعي اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف دكتور مصطفى إبراهيم محمد علي إستشاري أمراض القلب والمدير السابق لمركز القلب بودمدني ورئيس قسم الباطنية بكلية الطب جامعة الجزيرة الذي وافته المنية يوم الأربعاء 27 مايو الجاري .وإذ تنعيه حكومة الولاية إنما تنعى فيه إنساناً عُرف بالخلق الرفيع، وروح القيادة، والتفاني في العمل والمثابرة والعلم بأسرار مهنته

و الفقيد من أبناء مدينة (الفاو) تخرّج في جامعة الجزيرة ١٩٩٩ الدفعة (١٥) عمل اختصاصياً للطب الباطن بمستشفى الفاو ثم مديراً للمستشفى وتخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية، من المجلس القومى للتخصصات الطبية

والتحق الفقيد بكلية الطب جامعة الجزيرة كاستاذ مساعد في شعبة الطب الباطن.

عمل مديراً لمركز ودمدني للقلب، ثم رئيساً مكلفاً لقسم الطب الباطن بجامعة الجزيرة، ورئيساً لقسم القسطرة القلبية بمركز ودمدني للقلب.

سونا

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