صيدليات السودان تعلن الاضراب العام بسبب انعدام الدواء





*جماهير شعبنا..*

*تهنئكم اللجنة التسيريه لأصحاب الصيدليات بعيد الفطر المبارك ..*

وتتمنى تمام الصحة والعافية للجميع ..

كان أصحاب الصيدليات رأس الرمح في ثورة ديسمبر *سعياً لحياة كريمة يعيشها المواطن تتوفر فيها خدمات صحية متكامله ..*

واليوم تتعرض البلاد لوباء كورونا

*(مع إغلاق كثير من المرافق الصحية)*

وايضاً لهم التصدر والصمود برغم قلة المعينات من دواء وبيئة عمل .. إلا انهم ومن مبدأ وطني خالص متجرد وقفوا في مواجهة الوباء معرضين حياتهم للخطر ولم يألوا جهداً في تقديم الدواء والمشورة لكل مريض ..

*سعينا منذ فترة لتحسين واقع انعدام الدواء وتخفيض سعره وتحسين بيئة عملنا بالتواصل مع الجهات ذات الصلة* ولكن للأسف لم نجد آذان صاغية لتحقيق ذلك ..

*علية نعلن اضرابنا الشامل عن العمل بدء من يوم*

*السبت 30/5 حتى 1/6/2020*

*حتى تستطيع الدولة ان تتخذ قرار بشأن 😘

*1/دعم الدواء*

*2/توفير الدواء*

*دون تنصل من مسؤوليتها المباشرة عن ذلك ..*

*نحن نأسف لان الحال وصل بنا الى إتخاذ هذا القرار ولكن*

1/ *خلو الارفف من الدواء بسبب توقف الشركات المستوردة والمصانع المحليه*

2/ *التضارب في التسعيره*

وغيرها مما يعايشة المواطن بحثاً عن الدواء ولا يجدة ..

اضطرنا برغم هشاشة الواقع الصحي للتوقف عن العمل *لانعدام الدواء الذي وصل حد الكارثة الصحية ..*

شعبنا الأبي الصابر نحن معكم في كل حي وشارع وسنبقى بكم ومعكم ..

دمتم بكل صحة وعافية ..

*اللجنة التسيريه لاصحاب الصيدليات*

28/5/2020

# *إنعدام-الدواء-إعدام مواطن_الإضراب العام* #

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