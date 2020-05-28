مانيس : يختتم زياراته لولايات دارفور





اختتم السفير عمر بشير مانيس وزير شئون مجلس الوزراء زيارته لولايات دارفور والتي استغرقت أربعة أيام برفقة عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد حسن عثمان التعايشي ووزير الدولة بوزارة البني التحتية والنقل وممثل جهاز الأمن والمخابرات وممثل الدعم السريع في زيارة لولايتي جنوب وشرق دارفور.

علما بأن التعايشي قاد الوفد للتبشير بالسلام والوقوف علي المشكلات القبلية التي وقعت مؤخراً واحتياجاتها من الخدمات ومشاريع التنمية.

يذكر أن الوفد زار محليات نيالا وتلس وأم دافوق والكركر ومرشينج وحجير تونو بولاية جنوب دارفور ومحلية الفردوس بشرق دارفور.

فيما يواصل التعايشي زياراته لمحليات شعيرية وابو كارنكا بشرق دارفور.

سونا

شارك الموضوع :





