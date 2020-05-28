ضوابط وتدابير احترازية بشمال كردفان لمجابهة كورونا





وصف الواء الركن الصادق الطيب عبدالله والي ولاية شمال كردفان المكلف زيارة الاستاذة عاشئه موسي عضو مجلس السيادة الانتقالي والاستاذة اسماء محمد عبدالله وزير الخارجية للولاية بانها ايجابية وكان لها الاثر البالغ على مواطني الولاية .

وقال الوالي في تصريح لـ(سونا) إن الزيارة من شانها المساهمة في مضاعفة وتيرة العمل خلال الفترة المقبلة، كما انها كانت فرصة للوقوف على الاداء العام لحكومة الولاية والانجازات التي تحققت في كافة المجالات الخدمية والتنموية .

وقال الوالي ” ان حكومة الولاية اتخذت جملة من الضوابط والتدابير الاحترازية والتحوطات اللازمة لمجابهة فايروس كورونا، لافتا إلى أن جملة حالات الاصابة بفايروس كورونا بالولاية بلغت 124 حالة موجبة وان حالات الوفاة بلغت 23 حالة ، داعيا الى اهمية تضافر الجهود والتنسيق بين المركز والولاية للتصدي لجائحة كورونا .

سونا

شارك الموضوع :





