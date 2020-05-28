الناطق الرسمي: استشهاد وجرح عدد من الجنود والمدنيين اثر اعتداءات اثيوبية





أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة استشهاد وجرح عدد من الجنود السودانيين صباح وبعد ظهر يوم الخميس على الحدود السودانية الاثيوبية اثر اعتداءات من مليشيات يدعمها الجيش الاثيوبي على اراض سودانية

وقال دكتور عميد عامر محمد الحسن في منبر وكالة السودان للانباء ” ستظل هذه الدماء الذكية التي سكبت تشتعل وتتقد حتى تحريركامل التراب

السوداني”

وتشير (سونا) الى ان الحدود السودانية الأثيوبية شهدت توترا جديدا صباح اليوم حيث توغلت قوة من المليشيات الأثيوبية مسنودة يقوات اثيوبية واعتدت على بعض المشاريع الزراعية بمنطقة بركة نوريت وقرية الفرسان وتواصل الاعتداء ليشمل الاشتباك مع القوة العسكرية السودانية فى معسكر بركة نورين.

وقد نجم عن التصدى للمليشيات استشهاد قائد القوة السودانية النقيب كرم الدين متأثرا بجراحه في مستشفى دوكة عاصمة محلية القلابات الغربية وجرح عدد من العسكريين والمدنيين.

وقد وصلت تعزيزات عسكرية عاجلة من عدة محاور فى المنطقة للمعسكر فى بركة نوريت حيث تم التصدى ومطاردة الفلول الأثيوبية لما وراء الحدود المشتركة.

يذكر أن فترتى الأعداد للموسم الزراعى والحصاد تشهدان دائماً اختراقات وتعديات متواصلة من المليشيات الأثيوبية الخارجة عن سيطرة السلطات الأثيوبية بالمناطق الحدودية الا ان الناطق الرسمي للقوات المسلحة اشار هذه المرة بانها مسنودة من القوات الاثيوبية

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