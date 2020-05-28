السودان يعلن: مليشيات باسناد من الجيش الاثيوبي درجت على الاعتداء على الاراضي السودانية





اعلنت القوات المسلحة ان المليشيات الاثيوبية باسناد من الجيش الاثيوبي درجت على تكرار الاعتداء على الاراضي والموارد السودانية، وقال الناطق الرسمي للقوات المسلحة دكتور عميد عامر محمد الحسن في منبر وكالة السودان للانباء ” مساء الخميس “انه رغم ذلك الاعتداء مازالت القوات المسلحة تمد حبال الصبر فى اكمال العملية التفاوضية الرامية الى وضع حد لهذه الاعمال العدائية والاجرامية.

وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :-

بيان صحفى

المواطنين الكرام الشرفاء

درجت المليشات الاثيوبية باسناد من الجيش الاثيوبي على تكرار الاعتداء على الاراضي والموارد السودانية ورغم ذلك مازالت قواتكم المسلحة تمد حبال الصبر فى اكمال العملية التفاوضية الرامية الى وضع حد لهذه الاعمال العدائية والاجرامية.

فيما يلى نوضح اخر التجاوزات من هذه المليشيات على الاراضي السودانية:- .

اولا : بتاريخ 26-5-2020 انتشرت قوة تقدر بقوة سرية مشاة للجيش الاثيوبي حول معسكر قواتنا بمنطقة العلاو داخل الاراضي السودانية ، بناء على اجتماعات مشتركة بين قيادات الجيشين السوداني والاثيوبي تم الاتفاق على سحب نقطة المراقبة التابعة لقواتنا بالعلاو داخل المعسكر للقوات، على ان تسحب السرية الاثيوبية الى معسكرها، وتم سحب القوتين الى المعسكرات من مناطق انتشارها .

ثانيا : بتاريخ 28-5-2020 وصلت الى الضفة الشرقية لنهرعطبرة مقابل منطقة بركة نورين مجموعة من المليشيات الاثيوبية غرضهم سحب مياه من النهر واشتبكت معهم قواتنا فى منطقة البركة ومنعتهم من اخذ المياه وبعدها تسلسلت الاحداث والاشتباكات كالاتي :-

أ‌- حدث تبادل لاطلاق النار بين الطرفين نتج عنه اصابة احد عناصر المليشيات وانسحبت المليشيات تجاه معسكر الجيش الاثيوبي شرق بركة نورين ثم عادت مره اخري بقوة تعزيز فصيلة من الجيش الاثيوبي واشتبكوا مع قواتنا مجددا .

ب/ الساعة 8.30 في نفس اليوم وصلت الي الضفة الشرقية لنهر عطبرة قوة من الجيش الاثيويي تقدر بسرية مشاة واشتبكت مع قواتنا غرب النهر نتج عن ذلك استشهاد ضابط برتبة النقيب واصابة (6) افراد منهم ضابط برتبة الملازم اول ..علي ضوء دلك تم تعزيز موقع بركة نورين بقوات مناسبة من جانبنا .

ج/ استمرت الاشتباكات بصورة متقطعة معظم ساعات النهار استخدمت فيها القوات الاثيوبية الرشاشات والبنادق القناصة ومدافع الاربجي ..نتج عن ذلك اصابة 3 مواطنين ووفاة طفل ….وعند الساعة الثانية ظهرا بدأت القوات الاثيوبية المتمركزة بالنهر الانسحاب الي معسكرها تاركة خلفها عناصر من القناصة لتأمين الضفة الشرقية للنهر .

د/ عند الساعة التاسعة بتاريخ 27-5 -2020م ..حضر الي منطقة كمبو دالي التي تقع علي بعد 500 متر من شرق معسكر جبل حلاوة ضباط من القوات الاثيوبية ومعهم عمدة منطقة كترارات وبرفقتهم مجموعة من المزارعين من نفس المنطقة وطلبوا عقد اجتماع مع قوات جبل حلاوة وكان الغرض من الاجتماع السماح لهم بالاستزراع داخل الاراضي السودانية تم رفض طلب الاستزراع نهائيا نتيجة لذلك .. هدد عمدة كترارات بادخال الاليات والمزراعين الاثيوبين الى المشاريع السودانية عنوة … عليه تم تنشيط الاطواف لهذه المنطقة بغرض مراقبتها … وعند الساعة الثامنة بتاريخ 28-5-2020 دخل طوف في نفس اليوم استطلاع بقوة فصيلة مشاه لهذه المناطق …تعرضت قوة الطوف لاطلاق اعيرة نارية كثيفة من الملشيات الاثيوبية التى تقدر عددها 250 فرد .. تبادلت معهم قوة الطوف اطلاق النار وحقققت فيهم خسائر كبيرة ونتج عن ذلك اصابة ضابط برتبة الملازم وفقدان احد الافراد من طوف الاستطلاع.

ابناء السودان …احفاد تهراقا

تترحم القوات المسلحة على شهدائنا الابطال من قواتكم المسلحة والمدنيين السودانيين الاشراف بهذه المناطق وعاجل الشفاء للمصابين … وستظل هذه الدماء الذكية التي سكبت تشتعل وتتقد حتي تحرير كامل تراب السوداني.

والسلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته

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