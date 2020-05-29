أطباء: اصابات مخيفة بكورونا في الخرطوم وفشل بين للوزارة





حذر خبراء صحيون من النقص الحاد في المعينات والأجهزة الطبية الذي تواجهه وزارة الصحة للحد من انتشار وباء كورونا في البلاد مؤكدين فشل وزير الصحة في الوفاء بالتزاماته تجاه مكافحة هذا الفيروس اللعين.

وأوضح د. محمد حسين الخبير في طب المجتمع في تصريح صحفي ان وزارة الصحة ظلت طيلة إستمرار هذه الجائحة تتمادى في إطلاق التصريحات والبيانات غير الصحيحة بشأن إنتشار المرض مشيراً إلى وفاة عدد من الشخصيات المعروفة بسبب هذا الوباء حيث إنتقلت مستشارة رئيس المجلس السيادي السفيرة نجوى قدح الدم إثر إصابتها بالفيروس دون أن تجد الرعاية الصحية والطبية اللازمة بجانب عدد من علماء الدين الإسلامي ومشايخ الطرق الصوفية وهذا ان دل على شئ إنما يدل على خروج الوباء عن سيطرة وزارة الصحة .

واشار الخبير في طب المجتمع الي الارتفاع المخيف في أعداد الاصابات في الخرطوم وفي ولايات السودان الأخرى منوهاََ الي حالات الوفيات المتعددة التي حدثت في ولاية شمال دارفور داعيا وزارة الصحة لإبتكار وسائل واليات جديدة للتعاطي مع المرض.

من جانبه أوضح د.عادل عمر إختصاصي الطب الوبائي ان إرسال طائرة خاصة من شركة السهم المتخصصة في الإخلاء الطبي لإجلاء السفيرة نجوى قدح الدم للعلاج بالخارج يؤكد معرفة العالم بالقدرات المتواضعة للسودان في المجال الصحي وقال إن ذلك يعكس الصورة الحقيقية للاوضاع الصحية في البلاد مشيرأ للوفيات الكثيرة خلال الفترة الأخيرة والتي عزاها للإخفاقات التي إرتكبتها وزارة الصحة في التعامل مع الوباء مشدداََ على ضرورة حشد الدعم الدولي والاقليمي لمساعدة السودان من أجل التغلب على هذا المرض داعيا منظمة الصحة والعافية للإضطلاع بدورها في هذا الصدد.

الخرطوم: خبطة نيوز

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