حمدوك يلتقي بوفد حزب البعث العربي الاشتراكي





بحث رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك في اجتماع أمس الخميس مع وفد حزب البعث العربي الاشتراكي بقيادة أمين سر الحزب الأستاذ علي السنهوري وعدد من قيادات الحزب وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات التى يجريها رئيس الوزراء للتشاور حول القضايا المختلفة بالبلاد وسبل الوصول لرؤى مشتركة حول كيفية التعامل معها.

وتناول اللقاء قضية الاقتصاد والسلام وتحقيق العدالة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية بالإضافة إلى البعثة الأممية تحت الفصل السادس في أعقاب مغادرة بعثة اليوناميد.

وأمن اللقاء على ضرورة مواصلة العمل المشترك لتذليل كافة المصاعب من أجل تحقيق عملية الانتقال وإنجاز المهام التى تصب في الوصول الى اهداف الثورة المجيدة.

سونا

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